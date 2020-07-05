«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата России

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Краснодар» — «Зенит».



Ставка: «Краснодар» не проиграет за 1.75.



«Ситуация для «Зенита» складывается невероятно благоприятно. Как вы знаете, команда уже в этом туре может стать чемпионом, причём сделать это в Краснодаре. Тем красивее, что играешь ты против своих конкурентов. Но «Краснодар» провёл меньше матчей, чем «Зенит». А значит, сохранил больше сил и постарается не уступить.



К тому же сложно представить, что «Зенит» будет из кожи вон лезть, учитывая, что следующая игра уже через три дня. И выиграть на домашнем стадионе перед своей публикой – это красиво.



Я не думаю, что Семак будет настраивать своих футболистов именно так, «давайте сегодня сыграем просто так, а в среду победим». Но мне кажется, что у футболистов такая мысль может сидеть в голове.



А тут «Краснодар», который перед своей публикой постарается сыграть как можно ярче. Да и вообще выходить на команду, которая без двух минут чемпион всегда очень интересно и очень важно. Поэтому я сыграю в этой встрече 1Х. «Краснодар» попытается не проиграть. А «Зениту» всё равно, когда становиться чемпионом. Пожалуй, даже комфортнее это будет сделать в Петербурге».



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