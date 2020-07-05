«Кальяри» – «Аталанта»: прогноз Александра Неценко на матч 30-го тура Серии А

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 30-го тура Серии А сезона-2019/20 «Кальяри» – «Аталанта».

Ставка: «Аталанта» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 1.72.

«Аталанта» бьет рекорд за рекордом, оставаясь самой результативной командой сезона в Италии. На очереди новое достижение – пятая гостевая победа кряду. Помним, бергамаски только что прибили «Наполи» с сухим счетом и по сути гарантировали себе участие в Лиге чемпионов на будущий год, что может спровоцировать некоторую расслабленность. У Гасперини в запасе сидит выздоровевший Иличич, а на позиции словенца прекрасно играет Малиновский, отбывший дисквалификацию.



Конечно, велик искус поставить на очередную победу «Аталанты», но помимо большого отрыва от «Ромы» (о проигрыше в матче с «Удинезе» бергамаски узнали уже после своего успеха над неаполитанцами) смущает очень необычный баланс встреч команды Гасперини с «Кальяри». С Вальтером Дзенгой островитяне взяли 7 очков из 9 возможных в матчах со СПАЛом, «Торино» и «Болоньей». Мало того, «Кальяри» выиграл 4 встречи из последних 6 с «Аталантой». Да, эти матчи были малорезультативными. Но сейчас не верю, что бергамаски уступят. И голы должны быть".