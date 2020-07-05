«Кальяри» – «Аталанта»: прогноз Александра Неценко на матч 30-го тура Серии А

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 30-го тура Серии А сезона-2019/20 «Кальяри» – «Аталанта».
Ставка: «Аталанта» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 1.72.
«Аталанта» бьет рекорд за рекордом, оставаясь самой результативной командой сезона в Италии. На очереди новое достижение – пятая гостевая победа кряду. Помним, бергамаски только что прибили «Наполи» с сухим счетом и по сути гарантировали себе участие в Лиге чемпионов на будущий год, что может спровоцировать некоторую расслабленность. У Гасперини в запасе сидит выздоровевший Иличич, а на позиции словенца прекрасно играет Малиновский, отбывший дисквалификацию.
Конечно, велик искус поставить на очередную победу «Аталанты», но помимо большого отрыва от «Ромы» (о проигрыше в матче с «Удинезе» бергамаски узнали уже после своего успеха над неаполитанцами) смущает очень необычный баланс встреч команды Гасперини с «Кальяри». С Вальтером Дзенгой островитяне взяли 7 очков из 9 возможных в матчах со СПАЛом, «Торино» и «Болоньей». Мало того, «Кальяри» выиграл 4 встречи из последних 6 с «Аталантой». Да, эти матчи были малорезультативными. Но сейчас не верю, что бергамаски уступят. И голы должны быть".
- 5 июля 2020
-
15:30
-
15:15
-
15:05
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:35
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:05
-
09:00
-
08:45