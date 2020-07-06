«Севилья» — «Эйбар»: прогноз Владислава Радимова на встречу Примеры

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры «Севилья» — «Эйбар».
Ставка: победа «Севильи» с форой (-1) за 1.83.
«Эта игра получится результативной. «Севилья» рвётся попасть в Лигу чемпионов, а команда-соперник со всеми играет в открытый футбол во всех матчах и ничего не меняет. Я постоянно слежу за игрой «Эйбара», более того, своей команде даю смотреть их матчи, потому что «Эйбар» хорошо прессингует, а мы ставим примерно такую же игру. В предстоящем матче предлагаю стратегию на «тотал больше 3». «Эйбар» не будет отсиживаться в обороне, но всё-таки «Севилья» должна победить. Поставлю на её победу с форой (-1). Если «Эйбар» проиграет, то крупно.
У команды Хосе Луиса Мендилибара свой футбол, несмотря на то кто у неё в соперниках. Вспомним матч с «Реалом», где мадридцы вели 3-0 после первого тайма. «Эйбар» играл очень хорошо, а во втором тайме так загонял игроков соперника, что забил гол и создал ещё несколько моментов. В предстоящем матче «Эйбар» сыграет в таком же стиле, отсюда и тотал больше. К севильянцам, хозяевам поля, обычно все приезжают и закрываются, а команда Хосе Луиса Мендилибара не станет этого делать. «Севилья» должна этим воспользоваться и забить несколько голов», — сказал Радимов.
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