Курс доллара США. Прогноз аналитика: санкции обвалят рубль до 77

Аналитик Citibank Иван Чакаров дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.
«В случае новых санкций США против РФ рубль может рухнуть к отметке в 77.00. Дело в том, что антироссийские ограничительные меры повысят доходность ОФЗ на 100 базисных пунктов. А это, что вполне естественно, обрушит нацвалюту. Поэтому, если санкции, которыми грозят сейчас американские демократы будут введены, то рост курса доллара к рублю составит около 10%», – подчеркнул Чакаров.
Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).
В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил свои позиции.
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