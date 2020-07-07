«Милан» — «Ювентус»: прогноз Эльвина Керимова на игру Серии А

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 31-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Милан» — «Ювентус».



Ставка: ТМ 2 за 2.65.



«На финишной прямой итальянская Серия А, «Ювентус» уверенно мчится к очередному чемпионскому титулу. «Лацио» и «Интер» как конкурентов можно уже считать несостоятельными – соревноваться с «Ювентусом» на дистанции очень сложно, потому что это команда с самой глубокой «скамейкой» и самым сильным составом, команда, в которой есть Криштиану Роналду. Задача «Ювентуса» — оформить чемпионство как можно раньше. В таком принципиальном матче, как с «Миланом», «Юве» будет играть на победу.



Что касается «Милана», то после паузы «Милан» хорош – он набрал 10 очков из 12 возможных. Да, потерял 2 очка в матче со СПАЛом, но там он умудрился отыграться в концовке, забив два мяча. «Милан» обыграл две римские команды – «Рому» и «Лацио» достаточно убедительно и уверенно. Да, римские команды сейчас проблемные, но «Милан» в плохом состоянии даже проблемные команды, как правило, не обыгрывает. В красивом стиле на выезде «Милан» разгромил «Лечче» несколько туров назад. Сейчас главной звездой в атаке является Хакан Чалханоглу, который показывает роскошный футбол, делает результативные передачи, сам забивает. «Милан» действительно хорош, чувствуется, что какой-то рисунок в атаке появился. «Милан» сейчас полноценный претендент на попадание в зону Лиги Европы.



Как «Милан» будет играть с «Ювентусом», как будет выстраивать стратегию, какую тактику выберет Стефано Пиоли? Здесь подход один – «Милан» будет играть от обороны. Мы видели это противостояние в чемпионате в первом круге и дважды в Кубке Италии. Это были нерезультативные матчи – в чемпионате «Юве» выиграл 1:0 благодаря голу Дибалы, в Кубке была ничья 1:1 и 0:0. В трех играх подряд максимум два мяча забивается. Всё потому, что «Милан» закрывается, застёгивается на все пуговицы, а «Ювентус» в позиционной атаке пытается взломать оборону соперника. Не всегда это получается.



Ответная кубковая игра после паузы получилась не самой яркой – «Ювентус» даже в большинстве не смог взломать оборону «Милана», но это было связано с тем, что «Ювентус» находился в плохой физической форме, что мы видели и в финале Кубка Италии против «Наполи».



Сейчас команды набрали ход, но я думаю, что стратегия, ход и характер игры будет таким же – «Милан» выберет тактику от обороны, а «Ювентусу» будет тяжело эту оборону взломать. Как мне кажется, игра опять будет не очень результативной, так как у «Ювентуса» частенько возникают проблемы в подобных матчах. Плюс «Милан» сейчас хорош – физически команда выглядит неплохо. Перетерпеть и дождаться своего шанса «Милан» сможет, навязать борьбу тоже сможет.



Мой прогноз – тотал голов меньше 2 за 2.65. Вам покажется такая ставка рискованной, но мне кажется, что игра получится не очень результативной», — сказал Керимов.



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