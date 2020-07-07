«Милан» — «Ювентус»: прогноз Александра Неценко на матч чемпионата Италии

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 31-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Милан» — «Ювентус».



Ставка: «Ювентус» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.80.



«Маурицио Сарри, несмотря на прохладные отношения с Криштиану Роналду, движется к первому итальянскому титулу в карьере. Туринцы после невнятных кубковых матчей прекрасно идут по сезону, обыгрывая одну за одной команды не самые сильные. «Милан» — первый серьёзный вызов для «старой синьоры», но она уже не раз доказывала, что интрига жива только на бумаге, даже несмотря на небольшой кадровый недобор.



У «Юве» дисквалифицированы Де Лигт и Дибала, но есть Ругани и Игуаин. Забивает Роналду. В лазарете давненько Демирал, Алекс Сандро, Хедира, Де Шильо и Кьеллини. Но у миланцев под вопросом выход на поле Чалханоглу, Кастильехо, Лео Дуарте и Муссакьо. Однако в полном порядке оборона команды в лице Кьера и Романьоли с Тео Эрнандесом, а также в отличной форме снайпер Ребич. Но в последних 11 встречах «Ювентус» не проиграл «Милану» (+9=2). Вот и сейчас «старая синьора» всё равно не проиграет, а игра не станет сверхрезультативной», — сказал Неценко.



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