«Милан» — «Ювентус»: прогноз Александра Неценко на матч чемпионата Италии

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 31-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Милан» — «Ювентус».
Ставка: «Ювентус» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.80.
«Маурицио Сарри, несмотря на прохладные отношения с Криштиану Роналду, движется к первому итальянскому титулу в карьере. Туринцы после невнятных кубковых матчей прекрасно идут по сезону, обыгрывая одну за одной команды не самые сильные. «Милан» — первый серьёзный вызов для «старой синьоры», но она уже не раз доказывала, что интрига жива только на бумаге, даже несмотря на небольшой кадровый недобор.
У «Юве» дисквалифицированы Де Лигт и Дибала, но есть Ругани и Игуаин. Забивает Роналду. В лазарете давненько Демирал, Алекс Сандро, Хедира, Де Шильо и Кьеллини. Но у миланцев под вопросом выход на поле Чалханоглу, Кастильехо, Лео Дуарте и Муссакьо. Однако в полном порядке оборона команды в лице Кьера и Романьоли с Тео Эрнандесом, а также в отличной форме снайпер Ребич. Но в последних 11 встречах «Ювентус» не проиграл «Милану» (+9=2). Вот и сейчас «старая синьора» всё равно не проиграет, а игра не станет сверхрезультативной», — сказал Неценко.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 7 июля 2020
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 6 июля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:35
-
08:09
- 5 июля 2020
-
22:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:55
-
17:45
-
17:30