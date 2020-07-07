«Арсенал» — «Лестер»: ставка Георгия Черданцева на игру АПЛ

Популярный футбольный комментатор и ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев сделал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Лестер».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.06.



«Сложный матч. Но «Арсенал» набрал такую форму: 4 победы подряд. А «Лестер» играет не лучшим образом. Не удалось команде собраться после длительного перерыва. И теперь «Лестер» может потерять место в Лиге чемпионов. Поэтому проигрывать ему нельзя.



Но у «Лестера» очень плохая статистика против «Арсенала» на гостевом поле. Он всё время на «Эмирэйтс» проигрывает.



Поэтому я думаю, что «Арсенал» этот матч выиграет. Но как-то рискованно брать П1. С другой стороны, что ещё брать? По голам здесь может быть всё что угодно. И низовой матч, и верховой – как пойдёт.



Очки нужны обеим командам. Но «Лестеру» всё-таки выгоднее сыграть на ничью в этой встрече, он сыграет в более закрытый футбол.



Так что голов в матче должно быть немного. Поэтому попробую взять ТМ (2.5)», — сказал Черданцев.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Арсенал» — «Лестер». Прогноз: Обамеянг, Артета и Варди помогут зайти коэффициенту 2.72 За пять очных встреч в Лондоне «лисы» потерпели пять поражений и пропустили 12 мячей.