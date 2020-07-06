«Арсенал» — «Лестер». Прогноз: Обамеянг, Артета и Варди помогут зайти коэффициенту 2.72

7 июля «Арсенал» примет «Лестер Сити» в матче 34-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:15 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.37. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.30.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Лестер Сити»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Арсенал» — «Лестер Сити»получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Арсенал» — «Лестер» (07.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно вернулась в мировой футбол в конце июня, а теперь постепенно выходит на финишную прямую. Плотность календаря весьма высока: 6 июля завершится 33-й тур, а уже на следующий день стартует 34-й. В центральном матче сразятся «Арсенал» и «Лестер Сити», встреча стартует в 22:15 мск и пройдёт без зрителей на трибунах.

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Лондонский «Арсенал» смог вырулить в стабильную колею после провального рестарта АПЛ. В предыдущих трёх турах клуб одержал три победы, каждую из которых — всухую. Такое болельщики видят в последнее время крайне редко. Сперва получилось обыграть в гостях «Саутгемптон» (2:0), затем дома вынести «Норвич» (4:0).



Ну а в прошлом туре лондонцы гостили у «Вулверхэмптона» и сумели остановить основного конкурента в борьбе за Лигу Европы (2:0). Стоит отметить, что «волки» имели массу возможностей для взятия ворот соперника, но в итоге нанесли всего лишь один прицельный удар в створ. Гости же, напротив, умело воспользовались своими моментами и могли даже довести дело до разгрома.



Эта победа приблизила подопечных Микеля Артеты к еврокубковой зоне. После 33 туров у них в активе 49 баллов и чистая седьмая строчка. Собственно, до замыкающего топ-6 «Вулверхэмптона» не хватает теперь трёх пунктов.

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Не стоит также забывать и о том, что «канониры» после паузы проводили матч в четвертьфинале Кубка Англии с «Шеффилд Юнайтед». Они сумели одержать победу со счётом 2:1, и теперь их ожидает битва с «Манчестер Сити» в полуфинале. Так что клуб по-прежнему сохраняет неплохие шансы зацепиться за Лигу Европы, хотя оба пути видятся непростым.



«Лестер Сити», откровенно говоря, забарахлил после паузы. За четыре игры в чемпионате Англии он добыл всего лишь пять из 12 возможных баллов. Для претендента на Лигу чемпионов результат никудышный. Да и статус соперников позволял рассчитывать на большее.



Сперва «лисы» не сумели удержать победный счёт в гостях у «Уотфорда» (1:1), а затем очень хило скатали домашний матч со скромным «Брайтоном» (0:0). После этого вообще последовало вполне справедливое поражение в Ливерпуле от «Эвертона» (1:2), и только в прошлом туре команда сумела набрать три очка. Получилось у себя дома разгромить сбавивший обороты «Кристал Пэлас» (3:0).

«Валенсия» — «Вальядолид». Прогноз: Черышев, Гамейро и Коклен подтвердят расчёты экспертов Лишь в одном из шести предыдущих матчей «летучих мышей» голы забивались в обе стороны.

Неудачный отрезок синих позволил «Манчестер Сити» убежать вперёд на восемь пунктов, но это не самое страшное. «Челси» Фрэнка Лэмпарда приблизился на расстояние одного пункта и имеет все шансы ворваться в топ-3. Сейчас у «Лестера» 58 баллов и третья строчка. К слову, в четвертьфинале Кубка Англии он проиграл этому самому «Челси». Концовка сезона ожидается жаркой.



Теперь «Лестер Сити» ожидает непростой выезд в Лондон к «Арсеналу». Дело тут в том, что с 2014 года соперники успели встретиться в Лондоне пять раз, и за это время «лисы» не набрали ни одного очка. При этом они забили шесть мячей, а пропустили целых 12, то есть в среднем по 2,4 штуки за 90 минут. Жуткие цифры.



Стоит также отметить, что с приходом Микеля Артеты «канониры» начали играть куда лучше, особенно на своём поле. К слову, в предыдущих шести домашних матчах под руководством молодого испанского специалиста они набрали 16 из 18 возможных очков. А в последних четырёх поединках одержали четыре победы с общим счётом 12:2.

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Однако классический 1Х представлен в букмекерских конторах со скромным коэффициентом 1.42, а потому придётся искать другой выход. И интересным вариантом здесь выглядит комбинированная ставка 1Х + тотал больше 2.5 за коэффициент 2.72.

У лондонцев с результативностью порядок: в среднем за игру на своём поле они забивают в районе двух голов. Лучший бомбардир чемпионата Англии Джейми Варди в составе «Лестера» тоже не испытывает проблем с забитыми мячами в гостях — его клуб имеет в среднем за игру два мяча.



Статистика личных встреч также на нашей стороне. За 11 поединков с 2014 года соперники на двоих наколотили аж 36 мячей, что в среднем за матч составляет 3,27 штуки. Так что ждём от них насыщенного матча с обилием моментов.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Арсенал» — «Лестер Сити»

«Арсенал» после неудачного рестарта АПЛ вырулил на победную колею и вернулся в борьбу за еврокубки. «Лестер» в прошлом туре вспомнил, что вовсю претендует на Лигу чемпионов, и вдохнул запах победы впервые после паузы. Однако на этот раз добиться желаемого результата будет тяжело. Во-первых, под руководством Микеля Артеты лондонцы мощно играют дома, а во-вторых, «лисам» всегда приходится нелегко в Лондоне. Ждём результативного футбола, в котором хозяева не уступят.



Ставка: «Арсенал» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.72.