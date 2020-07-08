«Спартак» — «Локомотив»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 27-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: гол Алексея Миранчука за 3.60.

«Статистика очных встреч со «Спартаком» в последнее время у гостей просто кошмарная. В девяти предыдущих поединках одержана лишь одна победа. Да и там Александр Самедов получил красную карточку до перерыва при счёте 2:0, в результате чего соперник забил четыре мяча во втором тайме.



Красно-белые крайне нестабильны, но примерно то же самое можно сказать про «железнодорожников», оставшихся фактически без «скамейки». На таком фоне стоит рассмотреть лобовую ничью за солидный коэффициент 3.50. Также стоит проверить гол Алексея Миранчука, на который дают аж 3.60.



Тут логика следующая. Полузащитник забил четыре гола в четырёх предыдущих турах и действительно показывает классный футбол. Возможно, лучший в карьере. С «Сочи» он не реализовал решающий пенальти, после чего наверняка будет иметь особую мотивацию. Миранчук добавил и выглядит очень зрело, это видно даже по его словам после встречи минувшего тура.



Защита у красно-белых нестабильная, а Самуэль Жиго не сыграет из-за дисквалификации. Экспериментальный центр и без того не самой надёжной обороны — звучит как отличный повод улучшить статистику. Моменты наверняка появятся, дело за реализацией».