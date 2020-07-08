«Барселона» — «Эспаньол»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании 8 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Эспаньол».

Ставка: гол с 30:00 до окончания первого тайма за 2.24.

«Эспаньол» тем временем влачит жалкое существование. Всего 24 очка в 34 поединках и чистое последнее место в турнирной таблице. Говорить о шансах на спасение даже как-то неловко. Отставание от 17-й строчки составляет 11 пунктов. То есть вариант один: одержать четыре победы и надеяться, что конкуренты дружно завалятся набок.



В пяти предыдущих турах команда потерпела пять поражений, забив за 450 минут всего два гола. Статистика очных встреч не оставляет вариантов — 12 поражений «попугаев» в 12 предыдущих выездах на «Камп Ноу». Сомнений в победе хозяев не возникает, букмекеры это прекрасно понимают.



Даже П1 с форой (-2) идёт с довольно аккуратным коэффициентом 1.85. Мы же предпочтём заиграть «гол с 30:00 до окончания первого тайма» за прекрасные 2.24. Дело в том, что «Барселона» наиболее результативна именно на этом отрезке — целых 20 голов в 34 встречах. Ещё семь на указанном интервале провёл «Эспаньол».



Также можно проверить гол Антуана Гризманна за 2.60. Француз при помощи своего окружения вдоволь пошумел в прессе, а потом забил классный гол «Вильярреалу» и был заменён в середине второго тайма. Похоже, он вновь выйдет в старте. А уровень соперника идеально соответствует набиванию статистики и возвращению уверенности».