«Барселона» — «Эспаньол». Прогноз: Месси, Фати, Пике и Гризманн отправят соседа в Сегунду

«Попугаи» занимают последнее место в Ла Лиге и фактически не имеют шансов на спасение.

8 июля «Барселона» и «Эспаньол» сыграют в матче 35-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.18. Успех «Эспаньола» оценён букмекерами коэффициентом 23.00.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Эспаньол»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 8 июля «Барселона» — «Эспаньол» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.47, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.72. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.00.

Анализ и прогноз матча Примеры «Барселона» — «Эспаньол» (08.07.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.

«Хетафе» — «Вильярреал». Прогноз: огненный второй тайм от претендентов на Лигу чемпионов Потерявший очки выпадет из гонки за топ-4, цена ошибки громадна.

Семь полных туров уже позади, до завершения осталось совсем немного, а потому возможностей для исправления ситуации становится всё меньше. Программа 35-го тура испанской Примеры продолжится в среду, 8 июля, тремя матчами. Самый поздний из них стартует в 23:00 мск.

В Барселоне на легендарном стадионе «Камп Ноу» состоится каталонское дерби. «Барселона» будет выяснять отношения с «Эспаньолом». Разумеется, баланс сил очевиден. Соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы, хотя кое-что их всё же роднит. Обе команды проводят однозначно неудачный сезон.

Сине-гранатовые максимально близки к тому, чтобы уступить титул мадридскому «Реалу». В семи турах допущено три осечки — 0:0 с «Севильей», 2:2 с «Сельтой» и 2:2 с «Атлетико». Более того, в каждом из этих случаев фаворит мог проиграть, поскольку в концовках соперники неизменно упускали классные моменты.

«Динамо Киев» — «Ворскла». Прогноз: поражение от «Шахтёра» поможет взять Кубок Украины Семь предыдущих очных встреч закончились победами киевлян.

Но и так положение печальное. Мадридский «Реал» остаётся единственным клубом испанской Примеры, который до сих пор не потерял ни одного очка после рестарта первенства. Сейчас «сливочные» опережают ближайшего конкурента на четыре балла. Хотя по факту фора даже чуть больше.

Подопечные Зинедина Зидана имеют преимущество по дополнительным показателям (очные встречи). То есть в случае равенства очков они всё равно финишируют выше. Следовательно каталонцам нужно одержать четыре победы в оставшихся турах и надеяться, что конкурент потеряет как минимум пять очков.

Звучит сомнительно, но шансы всё ещё остаются. А главное «Барселона» накануне наконец-то подала признаки жизни. До этого качество футбола оставляло желать лучшего, а количество ошибок в обороне зашкаливало. И вот в воскресенье подопечные Кике Сетьена разгромили на выезде мощный «Вильярреал».

«Милан» — «Ювентус». Прогноз: Роналду с Ибрагимовичем устроят ад Буффону и Доннарумме За четыре тура после паузы соперники на двоих наколотили 24 мяча.

«Жёлтая субмарина» великолепно возобновила сезон, но оказалась полностью переиграна. Преимущество сине-гранатовых оказалось колоссальным, при доле везения они могли забить, скажем, шесть мячей. Достаточно сказать, что за 90 минут они совершили 12 ударов в створ ворот. Сумасшедшие цифры.

«Эспаньол» тем временем влачит жалкое существование. Всего 24 очка в 34 поединках и чистое последнее место в турнирной таблице. Говорить о шансах на спасение даже как-то неловко. Отставание от 17-й строчки составляет 11 пунктов. То есть вариант один: одержать четыре победы и надеяться, что конкуренты дружно завалятся набок.

В пяти предыдущих турах команда потерпела пять поражений, забив за 450 минут всего два гола. Статистика очных встреч не оставляет вариантов — 12 поражений «попугаев» в 12 предыдущих выездах на «Камп Ноу». Сомнений в победе хозяев не возникает, букмекеры это прекрасно понимают.

«Арсенал» — «Лестер». Прогноз: Обамеянг, Артета и Варди помогут зайти коэффициенту 2.72 За пять очных встреч в Лондоне «лисы» потерпели пять поражений и пропустили 12 мячей.

Даже П1 с форой (-2) идёт с довольно аккуратным коэффициентом 1.85. Мы же предпочтём заиграть «гол с 30:00 до окончания первого тайма» за прекрасные 2.24. Дело в том, что «Барселона» наиболее результативна именно на этом отрезке — целых 20 голов в 34 встречах. Ещё семь на указанном интервале провёл «Эспаньол».

Также можно проверить гол Антуана Гризманна за 2.60. Француз при помощи своего окружения вдоволь пошумел в прессе, а потом забил классный гол «Вильярреалу» и был заменён в середине второго тайма. Похоже, он вновь выйдет в старте. А уровень соперника идеально соответствует набиванию статистики и возвращению уверенности.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Барселона» — «Эспаньол» 8 июля

Победа хозяев не вызывает сомнений. Они накануне разорвали крепкий «Вильярреал», а тут всего лишь худший клуб Примеры, который фактически не имеет шансов на спасение. Статус дерби добавит сине-гранатовым мотивации, а гигантская разница в классе сделает всё остальное. Ждём уверенную победу фаворита.

Ставка №1: гол с 30-й минуты по конец первого тайма за 2.24.

Ставка №2: Антуан Гризманн забьёт за 2.60.