«Рома» — «Парма»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Серии А

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Италии «Рома» — «Парма».
Ставка: «Рома» не проиграет + обе забьют» за коэффициент 2.01.
«В девяти последних игр с «крестоносцами» римляне одержали семь побед и потерпели всего лишь одно поражение. Также ещё случилась одна ничья. Против «Пармы» также играет и то, что за 15 выездов в текущем сезоне она добыла лишь пять побед, а пропустила 24 мяча. Впрочем, отдать должное ей тоже нужно.
Штука ещё в том, что жёлто-синие свой гол за игру непременно забивают. После паузы они провели пять поединков и успели оформить за это время целых девять мячей. А потому «Роме», которая нередко грешит в обороне, следует действовать внимательнее.
Понятно, что римляне выйдут фаворитом на матч, но, на наш взгляд, «крестоносцы» сумеют доставить им неудобства. Мы бы проверили комбинированную ставку «Х2 + обе забьют» за коэффициент 2.01».
- 8 июля 2020
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:46
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30