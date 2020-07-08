«Рома» — «Парма»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Серии А

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Италии «Рома» — «Парма».

Ставка: «Рома» не проиграет + обе забьют» за коэффициент 2.01.

«В девяти последних игр с «крестоносцами» римляне одержали семь побед и потерпели всего лишь одно поражение. Также ещё случилась одна ничья. Против «Пармы» также играет и то, что за 15 выездов в текущем сезоне она добыла лишь пять побед, а пропустила 24 мяча. Впрочем, отдать должное ей тоже нужно.



Штука ещё в том, что жёлто-синие свой гол за игру непременно забивают. После паузы они провели пять поединков и успели оформить за это время целых девять мячей. А потому «Роме», которая нередко грешит в обороне, следует действовать внимательнее.



Понятно, что римляне выйдут фаворитом на матч, но, на наш взгляд, «крестоносцы» сумеют доставить им неудобства. Мы бы проверили комбинированную ставку «Х2 + обе забьют» за коэффициент 2.01».