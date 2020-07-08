Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Рома» — «Парма»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Серии А

«Рома» — «Парма»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Серии А
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Италии «Рома» — «Парма».

Ставка: «Рома» не проиграет + обе забьют» за коэффициент 2.01.

«В девяти последних игр с «крестоносцами» римляне одержали семь побед и потерпели всего лишь одно поражение. Также ещё случилась одна ничья. Против «Пармы» также играет и то, что за 15 выездов в текущем сезоне она добыла лишь пять побед, а пропустила 24 мяча. Впрочем, отдать должное ей тоже нужно.

Штука ещё в том, что жёлто-синие свой гол за игру непременно забивают. После паузы они провели пять поединков и успели оформить за это время целых девять мячей. А потому «Роме», которая нередко грешит в обороне, следует действовать внимательнее.

Понятно, что римляне выйдут фаворитом на матч, но, на наш взгляд, «крестоносцы» сумеют доставить им неудобства. Мы бы проверили комбинированную ставку «Х2 + обе забьют» за коэффициент 2.01».

«Рома» — «Парма». Прогноз: Джеко, Смоллинг и Мхитарян намучаются с середняком Серии А
«Парма» за пять матчей после паузы забила девять мячей.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020