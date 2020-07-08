«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Виктора Гусева на матч 27-го тура РПЛ

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Локомотив».



Ставка: победа «Локомотива» с форой (0) за 1.94.



«Не совсем понятная ситуация у красно-белых. Мы уже начали говорить о том, что Тедеско вроде осваивается. Он прививает команде стиль, непривычный «Спартаку», но этот стиль даёт результат.



Вдруг этот стиль перестал результат давать. После поражения от ЦСКА, поражения «Тамбову» на своём поле как-то все насторожились и пошли слухи об увольнении Тедеско.



«Локомотив» сыграл с «Сочи» в прошлом туре со счётом 0:0. Несчастный случай для «Локо» — на последней минуте Алексей Миранчук не реализовал пенальти. Могла бы быть важная победа в борьбе за второе место, но не случилась.



«Спартак» даже у себя на стадионе играет довольно опасливо с элементами перестраховки. Всё немного было по-другому в матче первого круга. Это был второй матч Тедеско в «Спартаке», а «Локомотив» играл сразу после матча с «Ювентусом». Тогда была победа «Спартака» 3:0, всё было довольно перспективно. Обратил внимание на тот матч, потому что тогда не было Зобнина, сейчас он тоже будет отсутствовать. Ещё не будет защитника Жиго, что даёт шанс нападению соперника.



У «Локо» своя потеря. Не будет Крыховяка. Серьёзные вещи происходят в составе обеих команд. Получат свой шанс и Бакаев, и Соболев, и Ларссон. Эти игроки дают «Спартаку» надежду на гол.



Доминировать в центре поля, я думаю, будут Миранчуки. У «Локомотива» вообще более отлаженная игра. Сравнивая вратарей, замечу, что Максименко в последних четырёх матчах пропускал два, ноль, два и три мяча. За это время вратари «Локомотива» общими усилиями пропустили всего один мяч. Обратим на это внимание.



Я предсказываю в этом матче жёсткую борьбу с небольшим перевесом «Локомотива». Я ставлю на «Локо» с форой (0) и коэффициентом 1.94», — сказал Гусев.



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«Спартак» — «Локомотив». Прогноз: Миранчук разделает Максименко, Джикию и Айртона в дерби В четырёх предыдущих турах Алексей забил четыре гола, но накануне не реализовал важнейший пенальти.