«Зенит» — «Сочи»: ставка Виктора Гусева на игру 27-го тура РПЛ

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Сочи».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.70.



«Команды, как вы знаете, близкие друг другу, но разные по турнирному положению. «Зенит» уже обеспечил себе чемпионство. «Сочи» находится на 11-м месте, назовём его безопасным, до вылета далеко, но и до еврокубков не дотянуться.



Многое зависит от ситуации с Александром Кокориным, игроком «Сочи». Он в аренде от «Зенита». Сейчас Кокорин сам должен заплатить 25 миллионов, только тогда он сможет сыграть. Пока у меня точной информации нет, выйдет ли он на поле.



В предыдущем туре, который стал чемпионским для «Зенита», питерцы переиграли «Краснодар» — 4:2. А «Сочи» в гостях сумел сдержать «Локомотив», сыграв на 0:0. В каком-то смысле сочинцам повезло, но они показали достойный футбол.



У «Сочи» вторая игра подряд с топовой командой, с первым и вторым местами, и снова на чужом поле. Такая вот непростая серия. «Зенит» после паузы одержал пять побед подряд, забив 19 мячей. «Зенит» регулярно пропускает, даже побеждая, иногда даже два мяча. Не факт, что «Сочи» не забьёт в этом матче.



«Сочи» тоже показывает серьёзную серию из семи матчей без поражений: четыре победы подряд, а затем три ничьи. Если взять последние пять туров, то это четвёртое место.



С другой стороны, играя в гостях, сочинцы выглядят едва ли не хуже всех в лиге по этому показателю. Команда конкурентоспособна.



В какую сторону учесть чемпионство «Зенита»? Естественно, они захотят себя проявить и показать чемпионскую игру на родном стадионе. С другой стороны, может быть расслабленность. Мы видели, как сыграл «Ливерпуль», получивший чемпионство.



Повторю, что и у «Сочи» есть свои шансы забить мяч. В игре «Зенит» — «Сочи» я бы поставил на общий тотал матча больше 2.5», — сказал Гусев.



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