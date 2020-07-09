«Борнмут» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Борнмут» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.74.

«В текущем сезоне английской Премьер-лиги «Тоттенхэму» даются выезды с трудом. В 16 гостевых матчей он потерпел 7 поражений и пропустил аж 28 голов.



Однако сейчас «вишни» переживают непростой период. В последних восьми поединках в АПЛ они пропустили 21 мяч и набрали всего один балл, показатели кошмарные. Против команды также играет и статистика личных встреч.



С 2015 года соперники встретились девять раз. В семи случаях победу одерживали «шпоры» и только в одном — «Борнмут». А ещё один раз случалась ничья. В общем, шансы гостей на таком фоне кажутся скромными.



Любопытно также и то, что «Тоттенхэм» умудрился забить за это время целых 25 голов, а пропустить всего пять. Цифры весьма красноречивые, а потому можно было бы подумать над лобовой победой гостей. Букмекеры дают на неё приемлемый коэффициент 1.74».