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«Борнмут» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч АПЛ

«Борнмут» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Борнмут» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.74.

«В текущем сезоне английской Премьер-лиги «Тоттенхэму» даются выезды с трудом. В 16 гостевых матчей он потерпел 7 поражений и пропустил аж 28 голов.

Однако сейчас «вишни» переживают непростой период. В последних восьми поединках в АПЛ они пропустили 21 мяч и набрали всего один балл, показатели кошмарные. Против команды также играет и статистика личных встреч.

С 2015 года соперники встретились девять раз. В семи случаях победу одерживали «шпоры» и только в одном — «Борнмут». А ещё один раз случалась ничья. В общем, шансы гостей на таком фоне кажутся скромными.

Любопытно также и то, что «Тоттенхэм» умудрился забить за это время целых 25 голов, а пропустить всего пять. Цифры весьма красноречивые, а потому можно было бы подумать над лобовой победой гостей. Букмекеры дают на неё приемлемый коэффициент 1.74».

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В девяти очных встречах с «Борнмутом» «шпоры» добыли семь побед.
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