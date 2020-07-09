«Эйбар» — «Леганес»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Ла Лиги 9 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Примеры «Эйбар» — «Леганес».
Ставка: тотал больше 5.5 карточки за 1.89.
«Фактически для гостей это будет игра жизни: либо победа, либо вылет. Никаких проблем с мотивацией тут не возникнет, но хватит ли одного желания — большой вопрос. Пока результаты откровенно слабые — всего пять очков в семи турах после рестарта сезона, одна победа и две ничьих.
Проблема в том, что статистика очных встречах практически не оставляет аутсайдеру шансов. За последние четыре года соперники пересеклись семь раз, в пяти случаях «Эйбар» оказался сильнее. Плюс два мирных исхода. Если брать только матчи на крохотном стадиончике «Мунисипаль де Ипуруа», получится ещё показательнее — три победы хозяев из трёх, все всухую.
В общем, П1 с нулевой форой за 1.77 или комбинированная ставка 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за 2.05 имеют право на жизнь. Кроме того, можно взять верх по карточкам (на этом рынке «горчичник» идёт за один балл, а удаление — за два балла). Игра имеет огромное значение для соперников, убирать ноги никто не станет. Грубости, единоборств и эмоций должно быть много. Так что тотал больше 5.5 карточки за 1.89 кажется подарком».
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