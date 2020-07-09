«Астон Вилла» — «МЮ»: прогноз и ставка на матч 34-го тура чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: «Манчестер Юнайтед» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча» за коэффициент 1.81.
«В предыдущих 12 очных противостояниях «красные дьяволы» ни разу не проиграли и добыли 10 побед с общим счётом 26:5. Однако в форы мы бы лезть не стали.
Манкунианцы, конечно, сейчас смотрятся очень хорошо, но главный их конёк всё же — домашние игры. Бирмингемцы в свою очередь дома выступают лучше, чем на выезде, и имеют 19 забитых мячей за 16 игр на своём поле. При этом в предыдущих шести играх они забили шесть мячей, то есть как раз ровно по одному голу в среднем за встречу.
При таких раскладах есть смысл рассмотреть комбинированный вариант «Х2 + тотал больше 2.5 мяча» за коэффициент 1.81. Статистика личных встреч на нашей стороне. В 10 из 14 последних матчей «МЮ» не проигрывал, а команды пробивали верх».
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