«Атлетик Б» — «Севилья»: прогноз и ставка на матч 35-го тура Примеры

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Ла Лиги «Атлетик Б» — «Севилья».

Ставка: «Атлетик» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.

«Севилья» имеет полное право считать себя хозяином положения, победа в Бильбао практически гарантирует им путёвку в Лигу чемпионов на будущий год. Правда, сами баски будут необычайно злы и мотивированы, поскольку они сохраняют шансы на Лигу Европы.



48 очков в 34 поединках, девятое место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание от зоны еврокубков не безнадёжное, но заметное. То есть для сохранения реальных шансов нужно победить «Севилью», а это в последнее время никому не удаётся. Клуб из Бильбао после рестарта сезона тоже очень хорош.



Три победы, две ничьи и два поражения — вроде бы результаты не лучшие. Но тут нужно изучить уровень соперников. Неудачи состоялись с грандами, причём в обоих случаях команда выглядела достойно — 0:1 от «Барселоны» и 0:1 от мадридского «Реала». Плюс 1:1 с «Атлетико» Диего Симеоне.



Остаётся разве что гостевая ничья с «Эйбаром» (2:2), а в остальном «львы» в полнейшем порядке. Ставить против них крайне сложно, тем более статистика очных встреч выглядит солидно. В пяти предыдущих выездах в Бильбао «Севилья» проиграла аж четыре раза, а единственную победу одержала в Кубке Испании сезона-2018/2019.



На классическую ставку 1Х дают скромнейший коэффициент 1.61, так что придётся выкручиваться. Если лобовая ничья за 3.24 кажется вам слишком рискованным вложением средств, советуем выбирать между двух вариантов. 1Х + тотал меньше 3.5 мяча идёт за 1.90, а ИТБ 1 гола «Атлетика» — за 2.19».