«Атлетик Б» — «Севилья». Прогноз: Иньяки Уильямс и Муньяин остановят Мунира и Сусо

9 июля «Атлетик» и «Севилья» сыграют в матче 35-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Севильи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60. Успех «Атлетика» оценён букмекерами коэффициентом 3.25.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Атлетик» — «Севилья»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 9 июля «Атлетик Б» — «Севилья» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.50, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.55. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.24.

Анализ и прогноз матча Примеры «Атлетик Б» — «Севилья» (09.07.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.

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Семь полных туров уже позади, до завершения осталось совсем немного, а потому возможностей для исправления ситуации становится всё меньше. Программа 35-го тура испанской Примеры продолжится в четверг, 9 июля, тремя матчами. Самый поздний из них стартует в 22:45 мск.

В Бильбао местный «Атлетик» на стадионе «Сан-Мамес» сразится с «Севильей». Обе команды находятся в верхней половине турнирной таблицы и ведут борьбу за попадание в еврокубки. Правда, с разной степенью успешности. У андалусийцев всё замечательно, шансы выйти в Лигу чемпионов высокие.

Подопечные Хулена Лопетеги набрали 60 очков в 34 турах и занимают чистое четвёртое место в чемпионате Испании. В случае победы они догонят мадридский «Атлетико» (63 балла при лишней игре), но главное — удержаться в топ-4. Запас солидный: за четыре тура до конца «Вильярреал» отстаёт на шесть пунктов, а «Хетафе» — на семь. Все остальные слишком далеко.

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Собственно, красно-белые идут на серии из 11 матчей без поражений. Если брать отсчёт с момента возобновления первенства, тоже получится круто: три победы и четыре ничьи, 13 очков. Что любопытно, выигрывают они строго всухую — у «Бетиса» (2:0), «Леганеса» (3:0) и «Эйбара» (1:0).

Фактически «Севилья» имеет полное право считать себя хозяином положения, победа в Бильбао практически гарантирует им путёвку в Лигу чемпионов на будущий год. Правда, сами баски будут необычайно злы и мотивированы, поскольку они сохраняют шансы на Лигу Европы.

48 очков в 34 поединках, девятое место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание от зоны еврокубков не безнадёжное, но заметное. То есть для сохранения реальных шансов нужно победить «Севилью», а это в последнее время никому не удаётся. Клуб из Бильбао после рестарта сезона тоже очень хорош.

«Эйбар» — «Леганес». Прогноз: кровь, пот и слёзы в игре на выживание чемпионата Испании Для сохранения шансов на спасение гостям нужна только победа.

Три победы, две ничьи и два поражения — вроде бы результаты не лучшие. Но тут нужно изучить уровень соперников. Неудачи состоялись с грандами, причём в обоих случаях команда выглядела достойно — 0:1 от «Барселоны» и 0:1 от мадридского «Реала». Плюс 1:1 с «Атлетико» Диего Симеоне.

Остаётся разве что гостевая ничья с «Эйбаром» (2:2), а в остальном «львы» в полнейшем порядке. Ставить против них крайне сложно, тем более статистика очных встреч выглядит солидно. В пяти предыдущих выездах в Бильбао «Севилья» проиграла аж четыре раза, а единственную победу одержала в Кубке Испании-2018/2019.

На классическую ставку 1Х дают скромнейший коэффициент 1.61, так что придётся выкручиваться. Если лобовая ничья за 3.24 кажется вам слишком рискованным вложением средств, советуем выбирать между двух вариантов. 1Х + тотал меньше 3.5 мяча идёт за 1.90, а ИТБ 1 гола «Атлетика» — за 2.19.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Атлетик Бильбао» — «Севилья» 9 июля

Обе команды необычайно мотивированы: гости бьются за Лигу чемпионов, хозяева — за Лигу Европы. Баски после возобновления сезона проиграли только «Реалу» и «Барселоне» (да и то дважды по 0:1), а главное — они одержали четыре победы в пяти предыдущих домашних встречах с «Севильей». Сыграем от аутсайдера.

Ставка: «Атлетик» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.