«Рубин» — «Краснодар»: прогноз Алексея Андронова на матч РПЛ

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Рубин» — «Краснодар» в 27-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Краснодара» за 2.09.



«Матч, который может задать настроение «Краснодару» на весь финиш сезона. Вроде календарь у них выглядит не очень сложным. Но в случае с «Краснодаром» не раз видели, что вроде и не сложные матчи, а на деле оказываются сложными. Плюс команда в таком странном расписании. Она ждала настоящего вступления в турнир. Переносили её матчи. Она сыграла второй год подряд чемпионскую игру для «Зенита», драматичную, обидную. В каком реально психологическом состоянии сейчас «Краснодар», предположить трудно.



«Рубин» достаточно цинично понимает свою задачу. Скорее всего, он постарается перекрыть кислород «Краснодару» и не дать ему сыграть в свой технический футбол.



И всё-таки я думаю, что «Краснодару» надо брать себя в руки. Если он этого не сделает, то может не только борьбы с «Локомотивом» не получиться за второе место и прямую путёвку в Лигу чемпионов, но и, возможно, устроить борьбу с ЦСКА и «Ростовом» за третье место.



Выберу победу «Краснодара» с коэффициентом 2.09. По игрокам он сильнее и должен наконец-то начать претворять в результат то, что умеет на футбольном поле», — сказал Андронов.



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