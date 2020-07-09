«Урал» — «Динамо»: прогноз Валерия Непомнящего на матч РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Динамо».
Ставка: «Урал» не проиграет за 1.56.
«Урал» меня разочаровал в прошлом туре. «Динамо» в последнее время, наоборот, нравится.
Сложно сказать, смогут ли динамовцы показать свою лучшую игру в Екатеринбурге, ведь на поле не выйдут Шиманьски, Каборе и Н’Жье. В прошлом туре с первых минут в составе появился Максимилиан Филипп, но он на меня не произвёл впечатления. Правда, после его перехода в команду он вначале сумел забить роскошный гол, но потом всё остановилось. По-моему, он немного себя переоценивает. Так, по словам самого игрока, переход в «Динамо» – шаг назад в его карьере, и Филипп не очарован российским чемпионатом.
В этой игре я больше за «Урал». Думаю, что он не проиграет, хотя по уровню игроков «Динамо» выше. «Урал» сильнее командными действиями, и он играет на своём уровне, как, например, «Уфа». Когда игроки выступают ниже своего потенциала, в этом в какой-то степени виноват тренер. Кажется, в «Урале» что победы, что поражения – заслуга Парфёнова в большей степени. Я на это смотрю с удивлением, потому что помню его как хитроумного игрока. Сейчас же у него такая команда плюс уральский характер, который позволяет терпеть и биться.
Когда лидеры в порядке, значит, и команда серьёзная для всех. С «Уралом» всё хорошо, и он сможет как минимум не проиграть динамовцам», — сказал Непомнящий.
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