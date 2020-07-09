«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Алексея Андронова на игру АПЛ

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» в 34-м туре английской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: обе забьют за 1.93.
«Матч, в котором вроде бы всё ясно. И коэффициент на победу хозяев достигает практически 10.0, что в Англии и представить почти невозможно. Но дело в том, что «Астон Вилла» реально очень плоха. Последний выигрыш был не просто в эпоху до паузы из-за коронавируса, а вообще в конце января. Тогда они победили в Кубке английской лиги, но после той встречи успели благополучно проиграть финал турнира. «МЮ» же как раз проигрывал в конце января. Сейчас же он играет очень хорошо и стремится догнать лидирующую группу и всё-таки вырвать себе место в Лиге чемпионов.
У «Астон Виллы» тяжёлая борьба за выживание. Поэтому, на мой взгляд, неуместно ставить на какие-то статистические серии. И уж точно коэффициент 10.0 на их победу выглядит издевательски.
Считаю, что «Астон Вилла» в любом случае будет играть вперёд. Может быть, поначалу чуть осторожно. Но если пропустят хозяева, то точно пойдут вперёд. Выберу вариант «обе забьют» за 1.93», — сказал Андронов.
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