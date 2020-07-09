ФОНБЕТ и Детская следж-хоккейная лига объявили конкурс для детей

ФОНБЕТ в рамках благотворительной программы «Ставка на добро» совместно с Детской следж-хоккейной лигой проводит конкурс социальных видеороликов на тему инклюзии «Ничего особенного». Основной задачей конкурса является привлечение внимания общества к проблемам интеграции детей и подростков с инвалидностью в различные сферы жизни.



Для участия в конкурсе нужно снять короткий видеоролик. Авторы пяти лучших роликов в каждой из пяти номинации получат главный приз – ноутбук. Также учреждён приз зрительских симпатий: его победитель в каждой номинации получит смартфон.



Конкурс проводится в пяти номинациях: «Лучшие тусовки у нас на тренировке»: видеоролики на тему равных возможностей в любых видах спорта, как индивидуальных, так и командных; «Хочу — творю, хочу — вытворяю»: раскрытие творческого потенциала детей с инвалидностью в различных видах искусства – вокал, театральная деятельность, танцы, живопись, граффити, фотоискусство и другое; «Когда я вырасту, я стану…»: видеоролики, отражающие возможности профессионального развития и трудоустройства для людей с инвалидностью; «Ставка на добро»: важность участия в социально-значимой деятельности – волонтёрство и благотворительность; «Вместе лучше»: видеоролики, пропагандирующие тему дружбы между детьми с инвалидностью и без.



Подать на конкурс свои работы, созданные самостоятельно или с помощью родителей, может любой ребенок в возрасте от 7 до 18 лет, проживающий на территории России. Приём работ продлится до 20 сентября 2020 года. Скачать положение о конкурсе и форму заявки на участие можно на сайте.