Прогнозы на сегодня: «Реал» — «Алавес» и другие матчи 10 июля
Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днем матчей всё больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 10 июля.
В пятницу топ-чемпионаты берут передышку перед жаркими выходными. Играть будут только в Испании. В 20:30 свой матч начнут «Реал Сосьедад» и «Гранада», а в 23:00 мадридский «Реал» постарается сделать ещё один шаг к чемпионству. Для этого нужно обыграть «Алавес».
В чемпионате Португалии продолжается борьба за третье место между «Спортингом» и «Брагой». В пятницу команды проведут очередные матчи: клуб из Лиссабона сыграет дома с «Санта Кларой», а «Браге» предстоит выезд к «Пасушу Феррейре».
Ещё два матча состоятся в английском Чемпионшипе, где стартует 43-й тур.
«Реал» — «Алавес». Прогноз: Зидан, Куртуа и Рамос оставят «Барселону» без надежды на титул
В семи предыдущих очных встречах мадридцы добыли шесть побед.
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