«Реал Мадрид» – «Алавес»: прогноз Михаила Поленова на матч Ла Лиги 10 июля

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч чемпионата Испании «Реал Мадрид» – «Алавес».



Ставка: «Алавес» не забьёт за 1.67.



«Уже много сказано о том, чем «Реал» хорош по дистанции сезона и в посткарантинный период в частности. Прежде всего это та манера, которую избрал Зидан. Это прагматичность, введённая в абсолют. Она была не с самого первого матча достигнута, но сейчас мы видим, что это работает очень здорово.



Второе — это обойма игроков, которая очень важна в эти сложные времена. У «Реала» она шире и богаче, чем у всех команд в Испании. Зидан этим здорово пользуется, посмотрите, кто у него играет. Уже два десятка игроков использовал француз, а использовал бы ещё больше, если бы их было больше. Богатая ротация позволяет лидерам передохнуть.



Что касается игры с «Алавесом», то здесь должны сработать несколько вещей, о которых я уже сказал. Во-первых, «Алавес» — это классический аутсайдер/середняк. Это команда, которая довольно мало забивает — после возобновления чемпионата забиты всего три мяча, два из них мёртвому «Сосьедаду». С другой стороны, пропускает «Алавес» почти в каждом матче. Единственный раз, когда обошлось без пропущенных, — как раз против «Реала Сосьедад».



Мне нравятся здесь два варианта — «победа «Реала» + ТМ 2.5» и «Реал» не пропустит». Предлагаю задуматься именно над вторым вариантом. На индивидуальный тотал «Алавеса» меньше 0.5 дают коэффициент 1.67.



«Реал» сейчас должен абсолютно прагматично подходить к каждой игре, его любимые победы теперь — по 1:0. Создать моменты у его ворот достаточно непросто. «Алавесу» с его атакующим потенциалом это будет сделать особенно сложно».