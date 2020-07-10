Эксперты принимают ставки на отмену гола «Спартака» в ворота «Сочи» при помощи VAR

Букмекеры принимают ставки на отмену гола «Спартака» в выездном матче 28-го тура РПЛ с «Сочи» при вмешательстве VAR.

Эксперты считают, что этого не случится. Если взятие ворот хозяев отменят после консультации с VAR, сыграет коэффициент 3.70. Со ставки в 1000 рублей игрок в случае успеха получит 3700 рублей.

Если же подобного не произойдёт, пройдёт коэффициент 1.25. Тогда ставка в 1000 рублей принесёт 1250 рублей.

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» поделил очки с «Локомотивом». Встреча проходила на «Открытие Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:1. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско был удалён в первом тайме за споры с арбитром из-за эпизода с пенальти.

В игре 26-го тура с «Тамбовом» (2:3) арбитр не засчитал взятие ворот гостей, зафиксировав нарушение правил у нападающего красно-белых Александра Соболева.