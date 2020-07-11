«Арсенал» — «Тамбов»: прогноз Егора Титова на матч 28-го тура чемпионата России

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Арсенал» — «Тамбов».
Ставка: пенальти за 2.75.
«Арсенал» взялся пропускать на своем поле в больших количествах. Сначала получили три от «Спартака», потом три — от «Ахмата». В последней встрече «Крылья» забили и еще больше. С обороной просто беда. Но и «Тамбов» пропускает в каждом матче. Кстати, у команд одинаковые показатели после паузы — по одной победе и четыре поражения. «Тамбов» вроде выглядит неплохо, а очки постоянно уплывают. Постоянно пропускает в концовках и теряет очки. Так было и с «Уфой», и с «Уралом», и с «Зенитом», и в последнем туре с «Ахматом».
«Тамбов» очень часто бьет пенальти. Быстрое нападение у тамбовчан, есть Мелкадзе, Обухов, Килин. Они способны убегать и вынуждать соперников фолить. Но и в ворота «Тамбова» часто бьют пенальти. «Ахмат» бил, «Уфа». В общем, клоню к тому, что в этой встрече будет назначен 11-метровый. С появлением VAR количество пенальти возросло. Думаю, в Туле Кукуян укажет на «точку».
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