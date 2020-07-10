«Арсенал» — «Тамбов». Прогноз: Луценко, Мелкадзе и Ломовицкий порадуют зрителей в Туле

11 июля «Арсенал» и «Тамбов» сыграют в матче 28-го тура РПЛ. Начало встречи — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06. Успех «Тамбова» оценён букмекерами коэффициентом 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Арсенал» — «Тамбов»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 11 июля «Арсенал» — «Тамбов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.20, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.82. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.70.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Арсенал» — «Тамбов» (11.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.

«Реал» — «Алавес». Прогноз: Зидан, Куртуа и Рамос оставят «Барселону» без надежды на титул В семи предыдущих очных встречах мадридцы добыли шесть побед.

Позади осталось пять полных туров, участники прогрелись и вошли в колею, впереди финишная прямая. Времени на исправление ошибок уже нет, каждая неудача рискует оказаться фатальной. Программа 28-го тура Российской Премьер-Лиги стартует в субботу, 11 июля, тремя матчами.

Наиболее ранний из них начнётся в 16:00 в Туле. Местный «Арсенал» сразится с «Тамбовом». Обе команды находятся в нижней половине турнирной таблицы и вполне могут считаться прямыми конкурентами, поскольку их разделяют всего три очка. У «канониров», правда, положение гораздо устойчивее.

31 очко и чистое 10-е место. Разумеется, клуб мечтал о большем, но развить успех минувшего сезона не получилось. Выступление в еврокубках обернулось позором, а шансы на второе подряд попадание в Лигу Европы уничтожили кошмарные результаты во второй части сезона.

«Реал Сосьедад» — «Гранада». Прогноз: последний шанс Эдегора и Льоренте выйти в еврокубки Баски выиграли пять предыдущих очных встреч с общим счётом 12:2.

Туляки выдали серию из пяти поражений, после чего Игорь Черевченко покинул пост главного тренера. На эмоциях даже удалось с горем пополам одолеть в Москве «Динамо» (1:0): быстрый гол, затем удаление и очень много потраченных сил. Отбивались всеми силами, бело-голубые наседали и даже попали в стойку ворот, но сравнять счёт так и не сумели.

Во вторник мечты о попадании в топ-6 окончательно рассеялись. На своём поле «Арсенал» проиграл стоящим на вылет «Крыльям Советов» (2:4), хотя даже забил первым. Ключевым стал отрезок в середине второго тайма, по ходу которого самарцы забили три мяча за 12 минут. Вернуть интригу хозяевам не удалось.

Отставание от занимающей шестое место «Уфы» теперь составляет пять пунктов. Теоретические шансы остаются, хотя рассчитывать на подобное развитие событий слишком наивно. У «Тамбова» дело ещё хуже — клуб со скромным бюджетом исправно показывает достойный футбол, но остаётся у разбитого корыта.

«Фулхэм» — «Кардифф». Прогноз: огонь, голы и эмоции в битве претендентов на выход в АПЛ В Лондоне сойдутся два клуба из топ-6 Чемпионшипа.

После рестарта «волки» потерпели четыре поражения в пяти матчах, все до единого — со счётом 1:2. И в каждом случае — с «Уфой», «Уралом», «Зенитом» и «Ахматом» — они имели реальные возможности зацепиться. Сакральное «чуть-чуть не хватило» часто становится решающим в конце сезона, когда приходится считать очки.

Теперь ситуация крайне напряжённая. 14-е место в турнирной таблице РПЛ, 28 очков. «Оренбург» уже, похоже, смирился со своей участью и отправится в ФНЛ, а вот встрепенувшиеся «Крылья Советов» отстают всего на один балл. То есть мотивация у гостей запредельная.

«Арсеналу» уже толком ничего не надо, но проигрывать в пятый раз подряд на своём поле — это, пожалуй, чересчур. Потому ждём, что хозяева упрутся и постараются исправиться перед родными болельщиками. Также нужно учесть, что соперники провели на двоих после возобновления первенства десять матчей, в девяти из которых голы забивались в обе стороны.

Александр Волкановски — Макс Холлоуэй. Прогноз на реванш: чемпион не даст шанса американцу Первый бой состоялся в декабре 2019 года и продлился все пять раундов.

В принципе, «обе забьют» за 1.92 на таком фоне смотрится интересно. Можно даже рассмотреть 1Х + обе забьют за 2.40. Состав у туляков помощнее, плюс своё поле. Для набора очков этого должно хватить.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Арсенал» — «Тамбов» 11 июля

Обе команды исправно забивают, но слишком часто ошибаются у своих ворот. Собственно, после паузы они провели на двоих уже десять матчей, в девяти из которых голы забивались в обе стороны. А на классический вариант «обе забьют» букмекеры дают почти двойку. С точки зрения математики смотрится здорово.

Ставка: обе забьют за 1.92.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.