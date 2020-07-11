«Уотфорд» — «Ньюкасл»: прогноз Артура Петросьяна на матч 35-го тура чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Ньюкасл Юнайтед».
Ставка: победа «Уотфорда» за 1.90.
В прошлом туре «Уотфорд» одержал важную волевую победу в матче с «Норвичем». Первая победа «шершней» после рестарта сезона не только позволила отдалиться на три очка от зоны вылета, но и существенно подняла настроение игрокам команды. Думаю, оно перенесется на следующую, не менее значимую встречу.
«Ньюкасл», после того как окончательно обезопасил себя от вылета, откровенно отбывал номер в Манчестере, к тому же сразу несколько игроков команды выбыли из строя. По самым пессимистичным прогнозам, Брюс не сможет рассчитывать сразу на семерых игроков основного состава в гостях у «Уотфорда».
Думаю, повышенная мотивация и лучшее состояние сыграют определяющую роль. Хозяева будут ближе к победе».
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