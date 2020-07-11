«Ювентус» — «Аталанта»: прогноз Георгия Черданцева на матч Серии А

Популярный футбольный комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Аталанта».
Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.43, гол Дибалы за 2.61.
«Команды не решают никаких турнирных задач. «Ювентус» в шаге от 9-го подряд чемпионского титула. «Аталанта» практически гарантировала себе место в Лиге чемпионов, поэтому команды могут просто сыграть в футбол.
А когда ответственность за результат не давит, то стоит ожидать голов. Тем более что обе команды результативны.
«Ювентус» валял дурака с «Миланом», умудрился пропустить 4. Думаю, будет очень странно, если матч получится нерезультативным и команды не забьют приличное количество мячей. Причем в обе стороны.
«Ювентус» после проигрыша в матче с «Миланом» захочет оправдаться. Но болельщиков нет, и фактор трибун не имеет значения.
И «Аталанта» вполне может выиграть. Думаю, голов будет много. Из всего, что предлагается, помимо голов Дибалы и Роналду, что само собой разумеется, возьму ТБ 3,5».
- 11 июля 2020
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