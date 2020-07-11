«Вальядолид» — «Барселона»: онлайн трансляция матча Примеры, прямой эфир 11 июля
11 июля «Вальядолид» и «Барселона» сыграют в матче 36-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Эксперты считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех «Вальядолида» оценён букмекерами коэффициентом 11.75.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 11 июля «Вальядолид» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.79, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.25. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.45.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 11 июля 2020
-
20:45
-
20:15
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:40
-
18:30
-
18:20
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:10
-
17:00
-
16:40
-
16:30
-
16:20
-
16:00
-
15:40
-
15:38
-
15:20
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:40
-
13:35
-
13:30
-
13:25
Партнерский контент