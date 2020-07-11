«Вальядолид» — «Барселона»: прогноз и ставка на матч 36-го тура Примеры

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на матч испанской Примеры сезона-2019/2020 «Вальядолид» — «Барселона».



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.25.

«На своём поле подопечные Серхио Гонсалеса в полном порядке — ни одного проигрыша в четырёх матчах после выхода с карантина, хотя среди соперников были «Сельта» (0:0), «Хетафе» (1:1), «Леванте» (1:0) и «Алавес» (0:0). Как видно, с обороной тут полный порядок, команда пропускает совсем не много.



Сине-гранатовые выглядят нестабильно. Вслед за ярким и справедливым разгромом мощного «Вильярреала» (4:1) последовала крайней бледная игра с «Эспаньолом» (1:0). Не получалось ровным счётом ничего. И всё же в итоге худший клуб чемпионата Испании, уже потерявший шансы на спасение, пропустил мяч.



У «Вальядолида» достойная оборона, команда мало пропускает, а атака подопечных Кике Сетьена слишком нестабильна. На таком фоне предпосылок к результативной игре немного, испортить всё может разве что быстрый гол. Замечу, что в трёх предыдущих встречах из четырёх забивался только один мяч.



От этого и оттолкнёмся. Классический тотал меньше 2.5 мяча идёт в букмекерских конторах с отличным коэффициентом 2.25, варианты попроще — ИТМ 2 гола «Барселоны» за 2.03 и «обе забьют — нет» за 1.78. Созидание даётся каталонцам с трудом, на выезде особой прыти от них не ждём".