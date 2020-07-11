«Брайтон» – «Манчестер Сити»: прогноз Александра Неценко на матч 35-го тура АПЛ

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Брайтон» – «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1.5) за 1.81.

«У «чаек» последний соперник из категории топ, а дальше «Саутгемптон», «Ньюкасл» и «Бернли». Кроме того, хозяева имеют 8 очков форы от зоны вылета. Команда Грэма Поттера после победы над «Норвичем» чувствует себя в безопасности за 4 тура до финиша сезона, обладая при этом полным составом, кроме Искьердо, не играющего весь сезон. Только что бились с «Ливерпулем» и уступили 1:3, получив порцию критики за пассивность. Но в общем и целом у «Брайтона» все в порядке.



Понятно, что Гвардьола мыслями уже в Лиге чемпионов, тем более, в начале следующей недели, как пишет пресса, «МанСити» получит оправдательный вердикт по делу об исключении из еврокубков. Настроение в «голубой» части Манчестере отличное. Все идет как по маслу. Команда спокойно готовится к плей-офф ЛЧ. Единственная неприятность – это травма Агуэро. Но даже при ротации состава, которая последует после победы над «Ньюкаслом» у Гвардьолы есть все ресурсы для очередной дежурной победы.



В АПЛ «Манчестер Сити» выиграл все 5 матчей у «Брайтона» с общим счетом 15-2. Была еще и несколько лет назад победа в Кубке страны. В общем, здесь расклад такой, что нужно выбирать между «сухой» победой «Сити» и победой с форой -1,5. Все-таки, «чайки» могут сподобиться на гол, ведь «Ливерпулю» они забили, поэтому предпочту второй вариант. Почему? Ну хотя бы потому что во всех 5 матчах АПЛ между этими соперниками такой вариант стабильно срабатывал».