Камару Усман — Хорхе Масвидаль: когда бой UFC 251, ставки и коэффициенты

Хорхе Масвидаль заменит в главном бое UFC 251 заразившегося коронавирусом Гилберта Бёрнса и сразится с Камару Усманом. Бой состоится завтра, 12 июля. Ориентировочное начало — 7:30 мск.



По оценке букмекеров, фаворит поединка — Камару Усман. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.38. Это примерно 68% вероятности. Сделать ставку на успех Хорхе Масвидаля можно за 3.18 (30%). На ничейный исход аналитики предложили коэффициент 51.00 (2%).



Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс отказался от боя на турнире UFC 251, где он должен был биться за титул с обладателем пояса Камару Усманом. У Бёрнса диагностирован коронавирус. После отказа Бёрнса промоутер Масвидаля заявил о готовности своего подопечного заменить Гилберта в бою с Камару. Чуть позднее в СМИ появилась информация, что бойцы подписали контракт на бой.



В соглавном бою UFC 251 встретятся действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски и бывший обладатель пояса Макс Холлоуэй. В третьем по значимости поединке турнира россиянин Пётр Ян поборется за титул чемпиона лиги с экс-чемпионом промоушена Жозе Альдо.



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Камару Усман — Хорхе Масвидаль. Прогноз на UFC 251: Нигерийский кошмар защитит титул Масвидаль вышел на коротком уведомлении и получит солидный чек, но его шансы минимальны.