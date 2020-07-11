Ян — Альдо: прогноз Романа Мазурова на бой UFC 251

Комментатор Роман Мазуров дал прогноз на бой Петр Ян — Жозе Альдо, который состоится 12 июля.



Прогноз: победа Яна досрочно за 2.00.

«Наш боец по прозвищу No mercy базовый боксер. Считается одним из самых ярких, зрелищных и брутальных бойцов своего дивизиона. На навыки бокса он наложил умение бить ногами и потрясающие навыки защиты от борьбы, от партера. Став чемпионом лиги ACB, он перешел в UFC и там продолжил разматывать всех и каждого. В последнем поединке Петер Ян победил ветерана UFC и MMA Юрайя Фейбера, остановив его в третьем раунде.



Жозе Альдо, без преувеличения, — легенда боев смешанного стиля. Он 10 лет никому не проигрывал, пока не встретился со злым гением – Конором Макгрегором, которому уступил за 13 секунд. После этого Рыжий Сантехник благополучно свинтил, а вот Жозе Альдо остался и вернул себе пояс чемпиона, победив Фрэнки Эдгара. Но долго счастье не продлилось, потом было две встречи подряд с Максом Холлоуэйем, и обе они закончились для Жозе Альдо весьма плачевно. В последнее время бразилец не радует поклонников уверенными победами, выступлениями и чередует их с поражениями.



Петр Ян – великолепный ударник, очень хорошо защищается от борьбы. Безусловно многие говорили, что счастье Петра Яна продлиться ровно до тех пор, пока он не встретит реально хорошего борца. Но Генри Сехудо ушел на заслуженный отдых. Борцов пока, увы, нет. Что касается Жозе Альдо, он великолепно владеет ударной техникой, у него черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, но навыки борьбы он применяет редко. Петр Ян, если его пытаются перевести, моментально поднимается в стойке, его очень трудно удерживать и контролировать. Уверен, Жозе Альдо не будет этого делать, поэтому увидим противостояние в стойке.



Представим, что встретились пиковый Альдо и нынешний Ян. Вот это был бы реально претендент на бой года. Сейчас Альдо уже не торт. У Петра Яна в стойке будут преимущества. У Жозе Альдо в стойке есть один козырь – жесткие, мощные лоукики и удары по ногам, которые он применяет достаточно редко. Молодость и задор возьмут верх над мастерством и опытом. Уверен, Петр Ян победит Жозе Альдо, и, скорее всего, сделает это досрочно».