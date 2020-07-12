«Краснодар» — «Урал»: где будет трансляция, во сколько начало матча, прогнозы и ставки
12 июля «Краснодар» и «Урал» встречаются в матче 28-го тура РПЛ. Начало — в 20:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех «Урала» оценён букмекерами коэффициентом 6.45.
Букмекеры уверены, что матч 28-го тура РПЛ 12 июля «Краснодар» — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.86, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.17. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.50.
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- 12 июля 2020
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