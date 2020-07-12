«Тоттенхэм» — «Арсенал»: где будет трансляция матча, во сколько начало дерби АПЛ
12 июля «Тоттенхэм» примет «Арсенал» в матче 35-го тура чемпионата Англии. Начало — в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Эксперты не могут выделить явного фаворита среди соперников: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.78. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.76.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с точно таким же коэффициентом.
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«Тоттенхэм» — «Арсенал». Прогноз: эмоции, огонь и голы в чудесном лондонском дерби АПЛ
В 9 из 13 последних лондонских дерби непременно забивали обе стороны.
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