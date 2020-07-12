«Вулверхэмптон» — «Эвертон»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Эвертон».
Ставка: гол Хименеса за 2.42.
«У «Эвертона» отличные показатели в домашних матчах. Команда 9 матчей не проигрывает. Главная проблема для Карло Анчелотти – выезд.
В последних 2 матчах команда вообще без забитых мячей. И как следствие – результат. В 3 выездах из 4 «Эвертон» проигрывает.
А «Вулверхэмптон» дома играет пусть и не результативно, но набирает очки. И все время между этими командами получаются захватывающие матчи.
Думаю, будет низ. Но сделал бы персональную ставку. Рауль Хименес очень хорош. 15 мячей в Премьер-лиге для форварда такой команды – экстрапоказатель. И, главное, в последних трех матчах он непременно забивает.
Сейчас это главная ударная сила «волков». И то, что они стабильно набирают очки дома, как раз во многом зависит от Хименеса. Думаю, он забьет и в этой встрече».
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