ЦСКА — «Рубин»: прогноз Алексея Андронова на матч 28-го тура чемпионата России

Комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч ЦСКА — «Рубин» в 28-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: ИТБ 1.5 гола ЦСКА за 1.80.
«Рубин» восстановился после паузы, связанной с пандемией. Победа над «Краснодаром» — результат, заслуживающий уважение. ЦСКА пришёл окончательно в себя после провала в матче с «Зенитом» — 3 победы и 1 ничья с разницей мячей 10:0. ЦСКА сейчас претендует на место в Лиге чемпионов.
Будет достаточно принципиальная игра. Разумеется, это касается главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, который прекрасно знает ЦСКА, великолепно знает Виктора Гончаренко. Думаю, что он представляет, в какой футбол Гончаренко будет с ним играть, это серьёзное испытание для «армейской» команды. Если она хочет играть в Лиге чемпионов, то других вариантов просто нет – надо обыгрывать «Рубин».
Мне кажется, что ставку в этом матче нужно делать на забитые мячи. ЦСКА почувствовал вкус игры в атаке, снова стало получаться. Даже с «Зенитом» были моменты, а в остальных играх вопросов просто не было. Мой прогноз – индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 с коэффициентом 1.80".
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