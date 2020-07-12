«Локомотив» — «Уфа»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата России

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Уфа».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.65.

«Уфа» сейчас играет неплохо, хорошо защищается и смогла даже обыграть «Ростов», что для меня стало большой неожиданностью. Но так не может бесконечно продолжаться. «Локомотиву» нужно бороться за попадание в Лигу чемпионов, и в принципе у него все для этого есть: высокий потенциал, нет проблем с составом. Москвичи для меня фавориты, и я в очередной раз ставлю на «Локомотив», даже несмотря на то что «Уфа» в Москве играет неплохо и часто отбирает очки у соперников. В прошлом матче уфимцы и так забрали очки у «Ростова», им хватит.



Перед «Уфой» сейчас стоит проблема, связанная с переходом гендиректора в «Спартак», и это для меня интересный момент. Вполне вероятно, что в будущем будут связи между обеими командами и они даже станут делиться игроками.



«Локомотив» три последних матча завершил вничью, но можно отметить, что у него сбалансированная игра во всех линиях, за исключением того, что нет забивного нападающего. Эдер непонятно когда просыпается, хотя он очень здорово двигается, открывается и терзает оборону соперника. Но регулярно забивать у него не получается, поэтому на первый план вышел Леша Миранчук. Не хватает нападающего, и в этом сейчас главная проблема «Локомотива». Оборона нормальная, есть кулак в середине поля, и если бы в этом составе был Смолов, то он мог бы блистать. В настоящий момент у «Локомотива» невысокая результативность, и, что интересно, это не зависит от того, с кем он играет – с лидерами или аутсайдерами. Но обыграть «Уфу» он сможет".