«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз Владислава Батурина на матч чемпионата Англии

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Тоттенхэм» — «Арсенал».
Ставка: обе забьют за 1.65.
«В первом круге в дерби была боевая и результативная ничья (2:2). В прошлом сезоне «Тоттенхэм» не смог победить (1:1, 2:4). В последних 10 встречах АПЛ в семи забивали обе команды.
Лондонское дерби, на каких бы местах ни находились соперники, всегда особенное. Учитывая турнирные мотивации, легко понять, насколько важно это противостояние для участников и расклада в борьбе за еврокубковые места в АПЛ. Оба коллектива в поиске лучшей игры. Они недовольны собой нынешними и хотят стать лучше и сильнее.
Отталкиваясь от турнирной ситуации, тренерских и клубных амбиций, а также от статуса матча, смею предположить, что забить сумеют обе команды, которым есть к чему стремиться и что доказывать себе и всем».
- 12 июля 2020
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