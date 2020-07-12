«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз Владислава Батурина на матч чемпионата Англии

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Тоттенхэм» — «Арсенал».



Ставка: обе забьют за 1.65.



«В первом круге в дерби была боевая и результативная ничья (2:2). В прошлом сезоне «Тоттенхэм» не смог победить (1:1, 2:4). В последних 10 встречах АПЛ в семи забивали обе команды.



Лондонское дерби, на каких бы местах ни находились соперники, всегда особенное. Учитывая турнирные мотивации, легко понять, насколько важно это противостояние для участников и расклада в борьбе за еврокубковые места в АПЛ. Оба коллектива в поиске лучшей игры. Они недовольны собой нынешними и хотят стать лучше и сильнее.



Отталкиваясь от турнирной ситуации, тренерских и клубных амбиций, а также от статуса матча, смею предположить, что забить сумеют обе команды, которым есть к чему стремиться и что доказывать себе и всем».

«Тоттенхэм» — «Арсенал». Прогноз: эмоции, огонь и голы в чудесном лондонском дерби АПЛ В 9 из 13 последних лондонских дерби непременно забивали обе стороны.