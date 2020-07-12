Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз Алексея Андронова на матч 35-го тура чемпионата Англии

«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз Алексея Андронова на матч 35-го тура чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч английской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Тоттенхэм» — «Арсенал».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.68.

«Дерби Северного Лондона. Матч со значением. На данный момент ни те, ни другие не попадают в зону еврокубков. И это станет неудовлетворительным результатом для команд. Вполне возможно, им удастся высадить из еврокубкового спота «Шеффилд» и «Вулверхэмптон», но как это сделать, не совсем понятно.

«Тоттенхэм» не очень результативно играет в последнее время, но, мне кажется, возможности команды в плане атаки сейчас получше.

Букмекеры практически на равных дают котировки. Но выберу победу «Тоттенхэма» с коэффициентом 2,68. На мой взгляд, Жозе Моуринью должен сделать свое дело. Для этого у него достаточно инструментов».

«Тоттенхэм» — «Арсенал». Прогноз: эмоции, огонь и голы в чудесном лондонском дерби АПЛ
В 9 из 13 последних лондонских дерби непременно забивали обе стороны.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020