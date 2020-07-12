«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз Алексея Андронова на матч 35-го тура чемпионата Англии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч английской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Тоттенхэм» — «Арсенал».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.68.

«Дерби Северного Лондона. Матч со значением. На данный момент ни те, ни другие не попадают в зону еврокубков. И это станет неудовлетворительным результатом для команд. Вполне возможно, им удастся высадить из еврокубкового спота «Шеффилд» и «Вулверхэмптон», но как это сделать, не совсем понятно.



«Тоттенхэм» не очень результативно играет в последнее время, но, мне кажется, возможности команды в плане атаки сейчас получше.



Букмекеры практически на равных дают котировки. Но выберу победу «Тоттенхэма» с коэффициентом 2,68. На мой взгляд, Жозе Моуринью должен сделать свое дело. Для этого у него достаточно инструментов».