«Тоттенхэм – «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на матч 35-го тура чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Тоттенхэм – «Арсенал».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.98, ничья за 3.46.
«Самое странное лондонское дерби в английском футболе. На протяжении последнего времени силы равны: команды либо играют вничью, либо поочередно одерживают победу.
В последнем туре команды показали футбол, близкий и по результату, и по качеству игру. Здесь очень высокий коэффициент на ничью. Можно его и взять.
На мой взгляд, «Тоттенхэм» играет слабо, но «Арсенал» выглядит не сильнее. С точки зрения тренерской дуэли, все очень неоднозначно. Моуриньо давно работает за счет багажа прошлых лет, а кто такой Артета, пока сказать не можем, в отличие от того же Фрэнка Лэмпарда.
«Тоттенхэм» в последних домашних матчах показывал низовой футбол. «Арсенал» тоже мало забивает. Поставил бы на ничью и на то, что матч получится низовым. Ставить на счет не рекомендую».
- 12 июля 2020
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