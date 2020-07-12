«Севилья» — «Мальорка»: прогноз Владислава Радимова на матч 36-го тура Примеры

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч 36-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Севилья» — «Мальорка».
Ставка: «Мальорка» не проиграет за 3.02, тотал больше 5 карточек за 1.90.
«Выиграв в этом матче, «Севилья» практически гарантирует себе попадание в Лигу чемпионов. Но «Мальорке» очки нужны не меньше, необходимо выбираться из зоны вылета.
Мотивация для обоих соперников запредельная, а значит, нарушений и карточек будет много. Поэтому первая ставка — на карточки.
Вторая ставка — на то, что «Мальорка» не проиграет. Гости будут рады даже одному очку, да и для «Севильи» набрать одно очко будет не самым худшим вариантом.
Болею и переживаю за «Мальорку», но не сказал бы, что ставка на гостей в этом матче это фан-ставка. «Мальорка» не так плохо играет на выезде, но команде не хватает везения, которое все-таки должно когда-то прийти. Плюс «Севилье» не так легко даются голы. В матче с «Эйбаром», который тоже борется за выживание, была одержана скромная победа — 1:0".
- 12 июля 2020
-
18:10
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:50
-
16:40
-
16:30
-
16:20
-
16:10
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:35
-
15:30
-
15:25
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:35
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:10
-
13:00
-
12:50
-
12:40