«Севилья» — «Мальорка»: прогноз Владислава Радимова на матч 36-го тура Примеры

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч 36-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Севилья» — «Мальорка».



Ставка: «Мальорка» не проиграет за 3.02, тотал больше 5 карточек за 1.90.



«Выиграв в этом матче, «Севилья» практически гарантирует себе попадание в Лигу чемпионов. Но «Мальорке» очки нужны не меньше, необходимо выбираться из зоны вылета.



Мотивация для обоих соперников запредельная, а значит, нарушений и карточек будет много. Поэтому первая ставка — на карточки.



Вторая ставка — на то, что «Мальорка» не проиграет. Гости будут рады даже одному очку, да и для «Севильи» набрать одно очко будет не самым худшим вариантом.



Болею и переживаю за «Мальорку», но не сказал бы, что ставка на гостей в этом матче это фан-ставка. «Мальорка» не так плохо играет на выезде, но команде не хватает везения, которое все-таки должно когда-то прийти. Плюс «Севилье» не так легко даются голы. В матче с «Эйбаром», который тоже борется за выживание, была одержана скромная победа — 1:0".