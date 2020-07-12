«Краснодар» — «Урал»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата России

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Урал».



Ставка: обе забьют за 2.12, тотал больше 2.5 мяча за 1.96.



«Думаю, сыграет ставка на тотал больше. Почти все матчи «Урала» в этом году «верховые». «Урал» — атакующая команда, исправно забивает, решила все свои проблемы, и не думаю, что они мечтают попасть в еврокубки. Главная задача команды — финал Кубка России.



Выиграет «Краснодар», но голы будут с обеих сторон. Обыграть «Урал» вполне по силам «Краснодару», тем более на своём поле. Несмотря на то что «Краснодар» в прошлом туре минимально уступил «Рубину», я в него верю. У краснодарцев не всё в порядке в обороне, в таких матчах они дают соперникам возможность забивать, но при этом сами забивают больше".



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