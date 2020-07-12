ЦСКА — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 ЦСКА — «Рубин».

Ставка: ЦСКА не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 1.84.

«Возвращение Леонида Слуцкого на «армейский» стадион, на «ВЭБ-Арену». Уникальная ситуация для казанцев — всего в трех очках от еврокубков и столько же — от зоны вылета. Об этом говорил Леонид Слуцкий после матча с «Краснодаром». «Рубин» был не очень хорош с «Оренбургом», но прилично выглядел в матче с «Краснодаром». Правильная тактика была выбрана, акцент сделали на оборону, надеясь на быстрый выход в контратаку.



ЦСКА много забивает — 10 мячей в трёх матчах. «Армейцы» поймали кураж, действуют легко, моменты создают и реализуют. Но Леонид Слуцкий, думаю, знает, как повязать ЦСКА в середине поля. Ну и не каждый же матч ЦСКА выдавать таким ярким, как в Грозном или Оренбурге.



Большого количества голов не жду. Но, думаю, ЦСКА не проиграет. Можно было бы взять и победу «армейцев» через тотал меньше, но уверенности нет. Предложу вариант «ЦСКА не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча» за вполне съедобный коэффициент 1,84».