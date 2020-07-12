«Локомотив» — «Уфа»: прогноз Егора Титова на матч 28-го тура РПЛ в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Локомотив» — «Уфа».

Ставка: победа одной из команд в один мяч за 2.43.

«Шамиль Газизов покинул «Уфу». И это огромная потеря. Но уже в следующем сезоне, думаю, увидим, как будет строиться работа в «Уфе». Пока же на месте Вадим Евсеев, и для него матч с «Локомотивом» — не пустой звук. Можно представить, как он настроит команду. В матче со «Спартаком» уфимцы бились. И здесь стоит ждать чего-то похожего.



«Локомотив» играет не очень ярко. Выделяется Алексей Миранчук, но команда больше мучается, набирает очки с большим трудом. При Николиче пока не было проигрышей, но в трех последних матчах — ничейные результаты, включая домашние с «Крыльями» и «Сочи». С Самарой вообще очень повезло, что не проиграли.



Думаю, голов будет мало. «Уфа» закроется и сыграет на контратаках. Рискну поставить на то, что одна из команд выиграет с разницей в 1 мяч. Сначала думал взять «Локомотив» в 1 мяч. Не исключаю, что уфимцы поймают шанс в контригре, а потом отобьются. Тем более у них очень добавил Фомин, начал показывать возможности Кротов. «Локомотив» может нарваться на быструю атаку или стандарт».