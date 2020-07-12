«Краснодар» — «Урал»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России по футболу

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Краснодар» — «Урал».

Ставка: победа «Краснодара» и тотал больше 2.5 мяча за 2.33.

«Встреча команд, которые предпочитают атакующие действия, меньше заботятся об обороне. «Краснодару» просто некуда отступать, иначе можно потерять все и не попасть в Лигу чемпионов, даже в квалификацию. Очень слабый матч был с «Рубином». Но, возможно, это на фоне встречи с «Зенитом», которая отняла много сил. Ну и многих не хватает команде Мусаева. Давно травмирован Классон, очень пригодился бы Ари. Но надо сжать зубы и выдать сильный матч.



«Урал» позволяет играть соперникам. Редко закрывается, очень много пропускает. Но в последнее время команда Парфенова неплохо выглядит, ее ждет полуфинал Кубка России и, возможно, домашний финал.



Думаю, все решит большая мотивации «Краснодара», к тому же играет дома. А встреча точно должна получиться результативной. Знаем о сильных сторонах «Краснодара». «Урал» стремится к такой же игре, но по качеству футболистов все-таки уступает. Ставлю на победу «Краснодара» и тотал больше 2,5 мяча».