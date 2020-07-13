«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: прогноз Дениса Казанского на матч 35-го тура АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон».

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1.5) за 1.86.

"«Саутгемптон» будет поинтереснее, чем предыдущие две команды, что приезжали на «Олд Траффорд» и получали по полной программе. Стоит посмотреть, как «святые» сыграли с «Манчестер Сити», чтобы понять, что у Хассенхютля всё нормально. Дэнни Ингс играет великолепно.



Но всё равно на выезде эта команда не чувствует себя дико комфортно. Половину из своих последних 11 матчей команда проигрывает. Пропускает достаточно много на выезде против топовых соперников.



Ну и здесь «Манчестер Юнайтед», который бьёт рекорды Премьер-лиги по количеству результативных матчей подряд. Который чувствует себя отлично, не меняет состав и на самом деле является самой горячей командой лиги. Тут даже сложно выделить кого-то. Сейчас всё внимание к Мейсону Гринвуду. Но и Марсьяль хорош.



Единственное, что может немного напрягать команду Сульшера, так это полуфинал Кубка Англии. Но до него ещё далеко, он случится в следующее воскресенье. Поэтому ещё есть время оттянуться и хорошенько размяться на «Саутгемптоне».



Думаю, что здесь можно взять фору (-1,5) на «Манчестер». Потому что победа ему нужна. И не сказать, что в приоритете у красных Кубок. И в чемпионате им надо как можно выше забраться. Тем более что «Лестер» потихоньку выбывает из четвёрки.



Да, во втором тайме, когда всё будет ясно, пойдёт большое количество замен. Но до этого «Юнайтед» постарается сделать результат. Поэтому Ф1 (-1,5) в этой игре я возьму".