«Севилья» — «Мальорка»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Примеры 12 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Испании «Севилья» — «Мальорка».

Ставка: «Севилья» не проиграет + обе забьют за 2.06.

Андалусийцы находятся в шаге от попадания в Лигу чемпионов. 63 очка в 35 турах, четвёртое место в чемпионате Испании. Главное — остаться в топ-4 и получить солидные призовые от УЕФА. Положение комфортное. Преследователь остался ровно один — «Вильярреал», у которого 57 баллов. Все остальные не потянули заданный темп и отвалились. По личным встречам преимущество на стороне «жёлтой субмарины», поэтому для выполнения задачи нужно набрать в оставшееся время всего четыре очка.



Если всё продолжится в том же духе, проблем не возникнет. Подопечные Хулена Лопетеги после рестарта сезона ни разу не проиграли. Четыре победы и четыре ничьи, 16 очков в восьми поединках. Результаты замечательные, а к игре с «островитянами» команда подходит с серией из трёх выигрышей.



«Мальорка» тем временем отчаянно пытается избежать вылета в Сегунду. В трёх предыдущих турах одержаны две победы — 5:1 с «Сельтой» и 2:0 с «Леванте». Между ними затесалось поражение от мадридского «Атлетико» со счётом 0:3, но подопечные Диего Симеоне сейчас очень хороши. Уступить им не зазорно.



Проблема одна — обе победы одержаны в родных стенах. А на выезде всё по-прежнему до зубной боли грустно: жалкие пять очков в 17 матчах сезона при разнице голов 13:39. Именно беспомощность вдали от своего стадиона и рискует стать главной причиной понижения в классе.



Неудивительно, что на таком фоне букмекеры дают на победу хозяев скромнейший коэффициент 1.44. Разница в уровне исполнителей не вызывает сомнений, а на своём поле «Севилья» всегда хороша. Лезть в большие форы не хочется, поскольку гости крайне мотивированы и будут вгрызаться в каждый мяч.



При доле везения «Мальорка» вполне может зацепиться за ничью, в последнее время она выглядит неплохо. Нам нравится комбинированный вариант 1Х + обе забьют за 2.06. «Севилья» довольно часто пропускает в родных стенах от команд из нижней части турнирной таблицы".